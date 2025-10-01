Biblioteca torna aperta il pomeriggio, Castelfranco Unita: "Grande notizia ma non basta, ripristinare orario completo"

A partire da lunedì 6 ottobre prossimo, la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto tornerà finalmente in servizio anche al pomeriggio, con orario 15-19 ma solo dal lunedì al giovedì. È una grande notizia, una vittoria importante che è frutto della mobilitazione popolare, del comitato di cittadini che ha raccolto centinaia di firme e della pressione costante del nostro gruppo Castelfranco Unita in consiglio comunale. Abbiamo dimostrato che quando la comunità si mobilita e la politica fa la sua parte con insistenza, i risultati arrivano.

Una biblioteca comunale non è un lusso, ma il cuore pulsante di una comunità viva. L'unico luogo dove l'accesso alla conoscenza e alla cultura è veramente gratuito e universale oltre ad essere un motore di aggregazione che unisce generazioni e combatte la solitudine e il divario digitale. Ridurne l'orario, come è stato fatto per oltre un anno, è un attacco a tutto ciò che la biblioteca rappresenta: per questo la sua piena riapertura è così importante.

Siamo soddisfatti di questo primo, fondamentale traguardo. Aver restituito a studenti e cittadini l'accesso pomeridiano per gran parte della settimana è un fatto positivo che rivendichiamo con forza. Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo accontentarci. Il servizio, per quanto migliorato, è ancora incompleto

Adesso chiediamo al Sindaco e alla Giunta di compiere l'ultimo sforzo per avere un orario completo anche il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Lasciare la biblioteca chiusa in quei momenti significa ancora offrire un servizio parziale. Le scuse legate ai problemi di bilancio sono state ampiamente smentite dai fatti, adesso è solo una questione di volontà politica.

Le soluzioni per coprire le ore mancanti e tornare al pieno regime esistono, e come gruppo "Castelfranco Unita" le abbiamo avanzate da tempo come una migliore gestione del personale e attivazione di convenzioni con il terzo settore.

Abbiamo raggiunto un traguardo importante, ma il nostro impegno per il diritto pieno alla cultura e allo studio non è finito. Chiediamo all'Amministrazione Mini di non fermarsi a metà del guado. Si lavori da subito per completare il quadro e restituire a Castelfranco, al 100%, la sua biblioteca. Noi continueremo a vigilare e a insistere finché l'ultimo tassello non sarà al suo posto.

I consiglieri comunali

Gruppo consiliare di opposizione “Castelfranco Unita”