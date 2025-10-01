Birdgardening, nell'oasi di Arnovecchio a Empoli visita alla scoperta delle piante amate dagli animali

Arnovecchio apre le porte alla nuova stagione autunnale con una visita a tema sul “Birdgardening, arbusti per la fauna selvatica”, in programma domenica 5 ottobre 2025, in orario dalle 9 alle 11. La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite email a Legambiente Empolese-Valdelsa, all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico. È importante non dimenticare il binocolo!

Un appuntamento speciale sul birdgardening ed in particolare sulle piante da utilizzare per favorire le presenze della fauna selvatica. Il termine birdgarden, come accade per altri simili mutuati dalla cultura anglosassone, non si può tradurre in maniera letterale: non solo un “giardino per gli uccelli”, ma un giardino secondo natura, ideato e gestito per ospitare fiori e animali selvatici. L’obiettivo è quello di passare da un verde puramente ornamentale al recupero delle funzioni ecologiche del giardino, che grazie ad accorgimenti ed attrezzature come le mangiatoie e i nidi artificiali può diventare una piccola oasi di biodiversità. Il primo passo è sempre quello di inserire nel birdgarden piante che producono frutti o semi destinati al nutrimento di uccelli e mammiferi e piante che producono fiori utili per attrarre gli adulti o per nutrire le larve di farfalle ed altri insetti di interesse naturalistico.

Spiranthes spiralis (Foto Paolo Caciagli)

L’area di Arnovecchio, gestita da Legambiente Empolese-Valdelsa per conto del Comune di Empoli, è un’oasi naturalistica che può essere considerata a tutti gli effetti anche un esempio di birdgarden, un modello da cui trarre spunti per il proprio giardino. Lungo il sentiero sono stati piantumati arbusti appartenenti a specie autoctone (biancospino, sanguinello, prugnolo e berretta da prete), scelti fra quelli che in autunno-inverno producono frutti graditi agli uccelli e ai piccoli mammiferi del bosco.

La visita consentirà di conoscere meglio gli arbusti e le attrezzature per il birdgarden, ma non mancherà come al solito una sosta ai capanni posizionati lungo il percorso per l’osservazione degli uccelli acquatici presenti nel lago.

Berretta da prete (Foto Enrico Zarri)

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant’anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nell’oasi (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l’osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Prugnolo (Foto Enrico Zarri)

APERTURE e ORARI - Nel mese di ottobre l’area naturale protetta di Arnovecchio è sempre aperta il sabato pomeriggio in orario dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, ad accesso libero.

Per informazioni contattare Legambiente Empolese-Valdelsa, inviando una mail a oasidiarnovecchio@gmail.com, oppure visitando il sito www.naturaintoscana.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate