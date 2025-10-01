Campagna di vaccinazione antinfluenzale al via: 420mila dosi per l'Asl Toscana Centro

Prende oggi il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Regione Toscana, un importante strumento di prevenzione che ogni anno contribuisce a ridurre complicanze e ricoveri legati all’influenza stagionale. L’iniziativa è rivolta in modo particolare alle persone più a rischio: persone di età uguale o superiore a 60 anni, persone di tutte le età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (come ad esempio patologie croniche o con un sistema immunitario compromesso), le donne in gravidanza e nel periodo post partum, i bambini da 6 mesi a 6 anni e alcune categorie di lavoratori. Anche i donatori di sangue potranno accedere alla vaccinazione gratuita, così come altre categorie specificamente indicate dalle linee guida ministeriali e regionali.

Per il territorio dell’Asl Toscana centro sono state complessivamente richieste circa 420mila dosi, distribuite tra le aree pistoiese, empolese, fiorentina, e pratese.

La rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dell’Asl Toscana centro composta da circa 1.200 professionisti, ha confermato anche quest’anno la propria adesione con grande spirito di collaborazione, garantendo così una copertura capillare e la possibilità per i cittadini aventi diritto di ricevere il vaccino.

Dal 1° ottobre prenderà avvio la vaccinazione antinfluenzale nelle Rsa, dove i medici di medicina generale, insieme al personale delle Asl, provvederanno alla somministrazione. A partire dal 6 ottobre la campagna sarà estesa ai soggetti per i quali la vaccinazione è raccomandata dalle circolari ministeriali: i cittadini potranno vaccinarsi presso gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta o nelle farmacie convenzionate aderenti all’iniziativa, con particolare attenzione alle persone con più di sessant’anni.

Nei centri vaccinali delle Unità Funzionali di Igiene pubblica e nutrizione della Asl Toscana centro, in collaborazione con il Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, (https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/sedi-territoriali) sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale contestualmente alla vaccinazione anti SARS-COV 2 appena sarà prenotabile sul sito regionale “Prenota Vaccino”. Saranno previsti anche altri punti vaccinali presso alcuni distretti socio sanitari e presidi ospedalieri per categorie di popolazione quali ad esempio gli operatori sanitari.

Nella scorsa stagione 2024-2025 la campagna ha registrato una forte partecipazione: nell’ambito dell’Asl Toscana centro sono state somministrate 417.759 dosi di vaccino antinfluenzale (in crescita rispetto alle 389.499 della campagna 2023-2024) suddivise tra le zone pistoiese (43.918 dosi), Valdinievole ( 27.299 dosi ) empolese (58.777 dosi), Firenze, (106.158 dosi), nord ovest ( 51.310 dosi), fiorentina sud est ( 48.759 dosi), Mugello (15.936 dosi) e pratese (65.566dosi) e 110.179 dosi di vaccino anti-Covid. Numeri che testimoniano una crescente sensibilità della popolazione verso la prevenzione e l’importanza di proteggere non solo se stessi, ma anche le persone più fragili.

“La campagna di vaccinazione è un appuntamento fondamentale per i cittadini e per tutti gli operatori sanitari – spiega il Direttore sanitario dell’Asl Toscana centro, Lorenzo Roti – perché rappresenta uno strumento di prevenzione efficace, con ricadute positive sull’intera comunità. Anche quest’anno invitiamo la popolazione alla massima adesione, per proteggere sé stessi, ridurre i rischi di contagio e contribuire al benessere collettivo”.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa