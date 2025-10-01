Caso di Dengue a Colle Val d’Elsa, scattano le misure di prevenzione

Cronaca
È stato accertato un caso di Dengue a Boscona, frazione del comune di Colle Val d’Elsa. L’amministrazione comunale, in accordo con la Asl, ha attivato immediatamente le procedure di prevenzione previste dal protocollo sanitario.

Già da questa sera i vigili sanitari informeranno porta a porta le famiglie residenti nell’area interessata, in un raggio di 200 metri, sulle precauzioni da adottare. Sono inoltre previste due disinfestazioni adulticide consecutive: la prima giovedì 2 ottobre e la seconda venerdì 3 ottobre, entrambe a partire dalle 7 del mattino.

Il Comune ha annunciato anche l’affissione di avvisi informativi e sopralluoghi preventivi da parte del personale sanitario autorizzato per garantire la sicurezza dei cittadini.

