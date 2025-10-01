È stato segnalato un caso di tubercolosi in una scuola dell’infanzia del Casentino. La Asl Toscana sud est, che ha reso nota la notizia, ha immediatamente attivato le procedure previste dai protocolli nazionali di sorveglianza e prevenzione.

“Il rischio di contagio è basso – sottolinea l’Azienda sanitaria – poiché la trasmissione avviene soltanto in presenza di contatti stretti e prolungati in ambienti chiusi. Non esiste pericolo attraverso il semplice contatto all’aria aperta o tramite oggetti, indumenti o stoviglie condivise”.

A titolo precauzionale, il dipartimento di prevenzione ha avviato i controlli sui cosiddetti “contatti stretti”, che saranno invitati a sottoporsi al test di Mantoux, un esame semplice e sicuro per verificare l’eventuale esposizione al batterio. Per i bambini sotto i cinque anni, considerati più vulnerabili, potrà essere proposta la profilassi preventiva.

Non sono invece previste restrizioni o modifiche alle attività scolastiche. “È importante ribadire che i contatti di un caso non sono a loro volta contagiosi – conclude la Asl –. La situazione è sotto controllo e le misure adottate garantiscono la massima tutela della salute dei bambini, delle famiglie e della collettività”.