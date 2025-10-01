Chiedono soldi per restituire un cellulare rubato, arrestati a Firenze

La polizia è intervenuta ieri sera, nei pressi della stazione Santa Maria Novella a Firenze, dopo una segnalazione per un possibile tentativo di estorsione. Secondo quanto riferito dalla persona offesa, un cittadino di 28 anni, il cellulare gli sarebbe stato sottratto e successivamente gli sarebbero stati chiesti 50 euro per riaverlo indietro.

Il datore di lavoro della vittima, nel tentativo di prestare aiuto, sarebbe riuscito a contattare i presunti autori, poi identificati in due persone di 32 e 29 anni, tramite messaggistica istantanea ricevendo indicazioni per un incontro presso la stazione. I poliziotti, già presenti sul posto, avrebbero individuato due soggetti corrispondenti alla descrizione fornita e, a seguito dei controlli, è stato trovato nella disponibilità del 29enne il cellulare rubato. Arrestati per tentata estorsione aggravata e ricettazione in concorso, i due sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Questura, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e sono comparsi per la convalida della misura precautelare.