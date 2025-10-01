Ciclismo, finale di stagione in bellezza per il montelupino Giulio Pavi Degl'Innocenti

Gran bel finale di stagione per il diciottenne di Montelupo Fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti, che tra domenica 28 e martedì 30 settembre si è reso protagonista di due belle vittorie, la prima nelle Marche in provincia di Macerata seguita dal bis nella classica di fine stagione Trofeo commercio e artigianato Rignanese, regolando in volata una decina di compagni di fuga.

Degl'Innocenti, che veste i colori della G.S. Vangi Il Pirata e cresciuto sportivamente tra le altre nelle file dell’unione ciclistica Empolese, è figlio d’arte di genitori entrambi ciclisti. Nel corso di questa stagione si è reso spesso protagonista di ottime gare: quelle ottenute in questo fine settimana vanno a sommarsi alla vittoria ottenuta nel mese di luglio a Livorno ma soprattutto ad una serie di prestigiosi ed importanti piazzamenti. Tra questi ben 5 secondi posti dei quali un paio di notevole significato, ottenuti al Giro Internazionale della Lunigiana e al Giro della Valdera, al quale va aggiunto anche un terzo posto sempre in un’altra prestigiosa gara a tappe in Friuli Venezia Giulia.