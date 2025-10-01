Controlli straordinari a Santa Maria Novella e Cascine: denunce e arresti

Proseguono i servizi interforze ad alto impatto nel capoluogo toscano. Nella serata di ieri controlli straordinari hanno interessato la stazione di Santa Maria Novella e il Parco delle Cascine, con l’impiego di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Identificate oltre 100 persone: sequestrati 400 euro in contanti, 0,15 grammi di cocaina e 136 grammi di hashish. Due cittadini stranieri sono stati denunciati per spaccio, altri due segnalati per detenzione ad uso personale. Controllate tre attività in via Palazzuolo, due multate per inosservanza dell’orario di chiusura.

La Squadra Mobile ha inoltre rintracciato due uomini di 31 e 50 anni, destinatari di condanne definitive a 8 mesi e 5 anni: entrambi condotti al carcere di Sollicciano.

Si precisa che gli indagati sono assistiti dalla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

