Eurobirdwatch 2025: weekend di birdwatching al Padule di Fucecchio

Due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend del 4 e 5 ottobre, con l’Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching. Giunto alla 33esima edizione, organizzato da BirdLife Europa e coordinato da BirdLife Slovacchia, l’evento si svolgerà in oltre 30 tra Paesi europei e dell’Asia centrale. Ma anche un intero mese di appuntamenti, in ottobre, con il Birdwatching per i piccoli e le piccole.

Teatro del weekend italiano saranno le oasi e riserve gestite dalla Lipu e molti altri siti come zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline, dove i partecipanti saranno guidati nell'esperienza del birdwatching dai volontari della Lipu e potranno contribuire, con l’Eurobirdwatch, al grande censimento europeo degli uccelli selvatici impegnati nella migrazione autunnale verso i Paesi del Sud.

L’appuntamento in provincia di Pistoia è con la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, gestita da Lipu in convenzione con Regione Toscana, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre. Il ritrovo per entrambi i giorni è alle 8.30 presso Castelmartini (frazione del comune di Larciano – PT), in via Don Franco Malucchi, per una escursione di birdwatching presso la riserva e nei suoi dintorni. Evento gratuito, con richiesta di prenotazione. Consigliato binocolo e taccuino. Seguirà nel pomeriggio l’apertura dell’osservatorio faunistico, con cannocchiali e operatori per proseguire insieme a Lipu la giornata di birdwatching.

Circa 200 saranno le specie osservabili durante l’Eurobirdwatch, tra migratori e svernanti in arrivo dai Paesi del nord e dall’Est: rapaci come aquila minore, poiana e sparviere, aironi e anatre lungo le zone umide e, inoltre, i primi “svernanti” come pettirosso, fringuello, tordo bottaccio, luì piccolo e frosone.

Ma non sarà solo scienza e divertimento. L’edizione 2025 dell'Eurobirdwatch sarà caratterizzata dall'appello alla difesa delle normative ambientali europee, messe in discussione dalla stessa Commissione europea, e al contrasto del disegno di legge italiano di riforma della caccia, in discussione al Senato, che prevede il via libera alla cattura dei richiami vivi, la caccia in fase di migrazione pre-riproduttiva, la caccia nelle aree demaniali ed altri aspetti preoccupanti.

“Quest’anno – afferma Alessandro Polinori, presidente della Lipu – abbiamo legato l'Eurobirdwatch a un'emergenza doppia, europea e italiana, della quale sono oggetto le leggi che difendono gli uccelli e la biodiversità. C’è, in Europa, preoccupazione per le intenzioni del Governo e della maggioranza italiani di smontare una normativa importante come la legge 157/92 che, pur non del tutto applicata, ha garantito tutela a quegli uccelli migratori che sono un meraviglioso patrimonio della collettività internazionale e non certo dei cacciatori italiani. Difenderemo questo patrimonio e dalle giornate dell'Eurobirdwatch lanceremo un appello a che tutti si uniscano a noi. Lasciamoli volare in pace!”.

Per tutto il mese di ottobre la Lipu organizza anche l’evento “Birdwatching per piccoli e piccole”, con un vasto programma riservato ai più giovani che sarà pubblicato su www.lipu.it

Per informazioni e per consultare il programma completo dell’Eurobirdwatch: www.lipu.it

Per prenotare l’evento nella provincia di Pistoia: tel. 328 6206306 (anche WhatsApp) o email riserva.fucecchio@lipu.it.