Lascia multe false sulle auto a Firenze, denunciato

Nei giorni scorsi era partito l'allarme a Firenze per la nuova truffa delle false multe sulle auto. Oggi, mercoledì 1 ottobre, un 42enne è stato colto con le mani nel sacco dalla polizia in via Oriani: stava lasciando sulle vetture i verbali contraffatti. Tutto è partito dalla segnalazione di una passante. L'uomo è stato denunciato.

La polizia è intervenuta e lo ha trovato con 142 multe false. Secondo le ricostruzioni effettuate fino ad ora, "i verbali rivenuti e sottoposti a sequestro diversamente dagli originali, riporterebbe il giglio della città di Firenze, difformità di carattere per formato e dimensioni, un diverso termine per il pagamento ridotto (15 giorni anziché 5)" afferma la polizia.

Quanto alle istruzioni di pagamento, il falso recherebbe un errore di battitura nel termine "dispozitivo". Inoltre, mentre il preavviso autentico è di maggiori dimensioni perché riporta anche due qr code ed entrambi riconducono solo a PagoPA (tramite lettore appIO), il falso sarebbe accessibile con un semplice lettore QRcode dello smartphone il quale apre una pagina web che riproduce grossolanamente icone che richiamano PagoPA.

Infine, le modalità di pagamento proposte dalla pagina web accessibile dal falso propongono 2 metodi di pagamento (link PayPal e carte) che, nel caso di PayPal, ad esempio, non comunica in anticipo il beneficiario della transazione che forse sarà visibile solo dopo il pagamento.

