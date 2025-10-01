Il premio 'Leone Rampante' celebra tre eccellenze fucecchiesi

Sono tre i vincitori della 22esima edizione del premio “Leone Rampante”, il maggior riconoscimento della Città di Fucecchio, che dal 2004 premia ogni anno i cittadini che si sono particolarmente distinti dando lustro al nome di Fucecchio.

A ricevere il premio saranno l'indirizzo moda dell'istituto superiore “Arturo Checchi”, la Pubblica Assistenza e il Gruppo Agesci, protagonisti della cerimonia in programma giovedì 2 ottobre alle ore 21:15 presso il teatro Pacini in piazza Montanelli.

Le motivazioni del premio sono legate ai diversi traguardi raggiunti dalla scuola e dalle due associazioni. Per quanto riguarda l'indirizzo moda dell'istituto “Checchi”, il riconoscimento va “all'impegno, la passione e la creatività dimostrati da studentesse, docenti e dirigenza, che hanno permesso all’istituto di distinguersi nella partecipazione al “Junk Kouture”, il festival dedicato alla creatività e all’economia circolare, conquistando la vittoria alle finali nazionali del 2022 e del 2025, grazie ad abiti realizzati interamente con materiali di riciclo”.

Passando alla Pubblica Assistenza, sarà premiato “l'anniversario dei 130 anni dalla sua costituzione, nel 1895, periodo durante il quale ha portato avanti un lungo percorso di impegno costante al servizio della cittadinanza, dedicandosi quotidianamente al benessere delle persone e della collettività”.

Infine, il Gruppo Agesci festeggerà “i 75 anni di attività dell'associazione, fondata nel 1950 da Padre Angelico Ceci. In questi anni, l’associazione ha offerto ad oltre 3 mila ragazze e ragazzi l’opportunità di vivere l’esperienza dello scoutismo, promuovendone la crescita personale attraverso l’insegnamento dell’autonomia, della leadership e della resilienza. Un percorso che ha favorito lo sviluppo della capacità di cooperazione, dell’altruismo, della creazione di forti legami di amicizia e del senso di appartenenza ad una comunità”.

Durante la cerimonia, oltre ai saluti delle autorità e agli interventi dei vincitori, che proietteranno foto e filmati delle proprie esperienze, spazio all'esibizione del musicista Pier Paolo Buggiani, che al pianoforte accompagnerà una delle serate più attese ed importanti per la Città di Fucecchio.

Il capogruppo del Gruppo Scout Fucecchio 1, Serenella Pinzani, ha commentato così la notizia: "Il gruppo scout Fucecchio 1° riceve con gioia e con profondo orgoglio il Leone Rampante, Premio per la Pace del nostro Comune. È un riconoscimento che ci onora e che vogliamo condividere con tutti coloro che, in 75 anni di storia, hanno reso vivo il nostro cammino.

Un grazie sincero alla Sindaca e a tutta l’amministrazione comunale per questo prezioso dono che arriva nello speciale anniversario dalla fondazione del gruppo da parte di padre Ceci. In questi decenni centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi hanno giocato il grande gioco dello scoutismo, imparando a crescere insieme, a mettersi al servizio degli altri, a credere nella forza della comunità.

Questo premio è anche e soprattutto un riconoscimento per le tante e i tanti capi che, con il loro tempo, impegno e cuore, hanno accompagnato nella crescita generazioni di ragazzi, insegnando con l’esempio che la pace si costruisce giorno per giorno.

Il Leone Rampante ci accompagnerà anche nel futuro come simbolo di impegno e responsabilità. Rafforza in noi la missione di educare, con il metodo e i valori scout, alla bellezza dei piccoli gesti quotidiani che diventano semi di pace nelle mani dei nostri ragazzi, il nostro futuro.

Il fondatore degli scout Baden Powell, “lasciate il mondo un po' migliore di come lo avete trovato”. Questo è il nostro motto, questo è ciò che ci impegniamo e ci impegneremo sempre più a fare per un mondo di Pace".

