Gran finale a Fucecchio per San Candido con 'Azzurro-La Festa Italiana'

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Gran finale per la serie di eventi e celebrazioni promossi per San Candido, patrono della città, dalla Pro Loco di Fucecchio che, venerdì 3 ottobre p.v., in Piazza Montanelli a Fucecchio, in collaborazione con La Limonaia Club, organizza: “Azzurro – La Festa Italiana”.

Dalle ore 19.00 a mezzanotte, la piazza centrale della città si riempirà di musica e colori, una selezione musicale interamente dedicata alla musica nostrana, dai grandi classici ai pezzi più attuali, curata dai djs Fritz Orlowski (Tommaso Gherardi), Fulci (Francesco Corsagni) e Gruvy (Emanuele Giaconi), affiancati dal vj e illustratore Marsplanetelo (Marcelo Martini) e dal fotografo “Il Sarva” (Giacomo Salvadori).

Non solo musica venerdì sera, ma anche la possibilità di fare un aperitivo, cenare e bere un buon drink, grazie alla presenza di stand di food & beverage nonché dei bar aperti intorno alla piazza, per tutta la durata dell’evento.

Un’occasione importante di aggregazione e di festa per la nostra comunità” – ricorda Francesco Dei, Presidente di Pro Loco – “ma anche l’opportunità di ascoltare un dj set con brani di artisti italiani, molti dei quali si sono esibiti proprio a Fucecchio, grazie ai concerti organizzati da La Limonaia, sia nel proprio club che in occasione di Marea Festival e RB Festival”.

Oltre che all’amministrazione comunale, sempre al fianco di Pro Loco per le celebrazioni di “San Candido 360”, un ringraziamento speciale, prosegue il Presidente Dei, “va a tutti i commercianti di Fucecchio che hanno dato la loro disponibilità a restare aperti per la giornata del patrono, a coloro che si adopereranno per garantire la somministrazione di cibo e bevande nel corso della serata di Azzurro, al CCN e, in ultimo, ma non per importanza, a La Limonaia Club che ci ha permesso di portare in Piazza un evento tanto amato dalla nostra comunità”.

 

Per gli aggiornamenti su “Azzurro – La Festa Italiana” del 3 ottobre 2025, si vedano i canali social de La Limonaia, IG: @la_limonaia_club / FB: La Limonaia Club.

Fonte: Pro Loco Fucecchio

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
1 Ottobre 2025

Eurobirdwatch 2025: weekend di birdwatching al Padule di Fucecchio

Due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend del 4 e 5 ottobre, con l’Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching. Giunto alla 33esima edizione, organizzato [...]

Fucecchio
Attualità
1 Ottobre 2025

Il premio 'Leone Rampante' celebra tre eccellenze fucecchiesi

Sono tre i vincitori della 22esima edizione del premio “Leone Rampante”, il maggior riconoscimento della Città di Fucecchio, che dal 2004 premia ogni anno i cittadini che si sono particolarmente [...]

Fucecchio
Attualità
30 Settembre 2025

Pubblica illuminazione, procedono a Fucecchio gli interventi di efficientamento energetico

Miglioramento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. E' quanto previsto dall'affidamento che l'amministrazione comunale di Fucecchio ha predisposto al fine di garantire l'adeguamento del sistema pubblico di illuminazione [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina