Gran finale a Fucecchio per San Candido con 'Azzurro-La Festa Italiana'

Gran finale per la serie di eventi e celebrazioni promossi per San Candido, patrono della città, dalla Pro Loco di Fucecchio che, venerdì 3 ottobre p.v., in Piazza Montanelli a Fucecchio, in collaborazione con La Limonaia Club, organizza: “ Azzurro – La Festa Italiana ”.

Dalle ore 19.00 a mezzanotte, la piazza centrale della città si riempirà di musica e colori, una selezione musicale interamente dedicata alla musica nostrana, dai grandi classici ai pezzi più attuali, curata dai djs Fritz Orlowski (Tommaso Gherardi), Fulci (Francesco Corsagni) e Gruvy (Emanuele Giaconi), affiancati dal vj e illustratore Marsplanetelo (Marcelo Martini) e dal fotografo “Il Sarva” (Giacomo Salvadori).

Non solo musica venerdì sera, ma anche la possibilità di fare un aperitivo, cenare e bere un buon drink, grazie alla presenza di stand di food & beverage nonché dei bar aperti intorno alla piazza, per tutta la durata dell’evento.

“Un’occasione importante di aggregazione e di festa per la nostra comunità” – ricorda Francesco Dei, Presidente di Pro Loco – “ma anche l’opportunità di ascoltare un dj set con brani di artisti italiani, molti dei quali si sono esibiti proprio a Fucecchio, grazie ai concerti organizzati da La Limonaia, sia nel proprio club che in occasione di Marea Festival e RB Festival”.

Oltre che all’amministrazione comunale, sempre al fianco di Pro Loco per le celebrazioni di “San Candido 360”, un ringraziamento speciale, prosegue il Presidente Dei, “va a tutti i commercianti di Fucecchio che hanno dato la loro disponibilità a restare aperti per la giornata del patrono, a coloro che si adopereranno per garantire la somministrazione di cibo e bevande nel corso della serata di Azzurro, al CCN e, in ultimo, ma non per importanza, a La Limonaia Club che ci ha permesso di portare in Piazza un evento tanto amato dalla nostra comunità”.

Per gli aggiornamenti su “Azzurro – La Festa Italiana” del 3 ottobre 2025, si vedano i canali social de La Limonaia, IG: @la_limonaia_club / FB: La Limonaia Club.

Fonte: Pro Loco Fucecchio

Notizie correlate