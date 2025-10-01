Inneggia a Hitler sui social, la Lega lo espelle

La Lega Toscana ha annunciato l’espulsione immediata di Alessio Santonicola, 20 anni, sostenitore del movimento e fondatore del gruppo “Italia appoggia Israele”, dopo alcuni post sui social in cui avrebbe inneggiato a Hitler. I contenuti, poi rimossi, sono stati definiti “inaccettabili e incompatibili con i valori del nostro movimento”.

“Pur non essendo un militante, ma solo un sostenitore – precisa la Lega – è doveroso chiarire che non ci sarà mai spazio per chi si riconosce in visioni antidemocratiche e aberranti, distanti anni luce dalla nostra storia e dal nostro impegno politico”.

Dura la condanna anche da parte di Riccardo Cavirani, segretario provinciale della Lega a Lucca, che ha definito le parole di Santonicola “indifendibili” e “vergognose per tutto il partito”, confermando l’avvio delle procedure di depennamento dal libro soci.

