Lavori sulla linea ferroviaria, per quattro weekend circolazione sospesa tra Firenze ed Empoli

Nei fine settimana 4/5, 11/12 ottobre e 8/9, 22/23 novembre 2025 saranno effettuati lavori per il rinnovo di 6 deviatoi nell’area di Firenze Cascine. Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze SMN – Empoli sarà interrotta dalle 22.00 del venerdì e per tutta la giornata di sabato e domenica.

Domenica 12 ottobre in concomitanza con le elezioni Regionali, il servizio ferroviario sarà riattivato dalle 13.00 alle 22.00.

Saranno inoltre eseguiti interventi di rinforzo strutturale delle travate metalliche sul fiume Ombrone, nel comune di Carmignano (PO), attività propedeutiche al nuovo apparato di controllo della linea Firenze Rifredi-Empoli e quelli per il rinnovamento della catenaria della Trazione Elettrica sula tratta Samminiatello-Renai.

Nel fine settimana del 4/5 ottobre saranno svolti lavori di manutenzione al sottovia delle Colline, nel comune di Pontedera che comporteranno la circolazione a semplice binario tra Pontedera e San Romano.

Durante i lavori, che prevederanno un investimento di circa 2,5 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di numerosi mezzi d’opera e attrezzature specifiche.

Linea Firenze-Empoli: le modifiche alla circolazione ferroviaria

Treni Alta Velocità

Roma – Firenze – Genova soppressione delle sei Frecce in programma giornalmente tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte, con alcune deviazioni puntuali via Pisa-Livorno-Grosseto.

Treni del Regionale

Firenze – Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia- Lucca, ad eccezione di tre corse tra Lastra a Signa/Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno effettuate con autobus.

Firenze – Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli; collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Granaiolo da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi.

Firenze – Empoli da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Granaiolo da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa.

Pisa-Empoli nel fine settimana 4/5 ottobre, per lavori di manutenzione al sottovia delle Colline (nel comune di Pontedera) che comportano la circolazione a binario unico tra S. Romano e Pontedera, i treni tra Pisa ed Empoli subiranno variazioni d’orario o limitazioni di percorso.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane

