Dall'Empolese Valdelsa all'UltraSwim 33,3 in Grecia: una nuova impresa per Maurizio Bottoni

"Chiunque può farcela, basta volerlo davvero". Maurizio Bottoni commenta così quella che a tutti gli effetti è un'impresa. Trentatré chilometri e trecento metri a nuoto, anche se spalmati su quattro giornate, non è una cosa che si vede tutti i giorni. Bottoni c'è riuscito e, in Grecia, ha coperto in una gara a nuoto quella distanza, che sarebbe il chilometraggio tra Francia e Inghilterra nel Canale della Manica.

A Skopelos ha partecipato alla gara del circuito Ultra Swim 33,3 che quest'anno si è tenuta in Grecia (precedentemente in Croazia e Montenegro, nel 2027 in Italia e Bottoni sta già lavorando per quello...) e ha ottenuto un gran risultato arrivando cinquantacinquesimo su centosessantasei partecipanti tra cui molti statunitensi o australiani con un passato importante. È arrivato ventunesimo tra quelli senza muta.

Bottoni ha 56 anni ed è titolare dei centri fitness Link Palestre a Vinci, Empoli e Gambassi Terme. In estate aveva fatto faville nello Stretto di Messina per una traversata storica e ora ha di nuovo gettato il cuore oltre l'ostacolo: "Un obiettivo costruito con grande motivazione, che parte da lontano e che ha plasmato l’equilibrio con me stesso nella vita di tutti i giorni, ritrovando il mio essere sportivo. Ho ritrovato la voglia di mettermi in gioco, di divertirmi sportivamente e di guardare lontano ritrovando progettualità e positività nel futuro.".

"Mi hanno incoraggiato molte persone, anche tanti clienti, mi ha spronato molto la mia compagna. Io sono uno qualunque, ma volevo mostrare che con equilibrio tra nutrizione, stile di vita e allenamento si può fare veramente tanto" è il commento di Bottoni. Senza dimenticare i suoi numi tutelari: "Il dottor Fabrizio Angelini dell'Ecomedica, endocrinologo, che mi ha sempre seguito. Marco Lanzoni, il mio coach, che mi lascia sempre il piacere della scoperta. Domenico Amato, il mio fisioterapista, un santo". E ora? Figurarsi se Bottoni non guarda avanti, verso nuove avventure: "Mi sono già iscritto all’edizione 2026 e ho inviato richiesta per la traversata dello stretto di Gibilterra".

Notizie correlate