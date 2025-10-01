Addio a Marco Nardi, storica voce del calcio toscano

Il giornalismo toscano piange la scomparsa, avvenuta nella serata di martedì 30 settembre, di Marco Nardi, storica voce radiofonica del calcio toscano. Nardi, 74 anni, viveva a Cascine di Buti in provincia di Pisa. Cronista sportivo, per decenni ha raccontato il calcio regionale alla radio. Collaboratore di Radio Bruno fin dalla nascita dell'emittente, in precedenza ha anche curato per molti anni la trasmissione domenicale "Tutto il calcio toscano minuto per minuto" su Radio Quattro.

"Una notizia che non avremmo mai voluto dare" scrive Radio Bruno sulla scomparsa dello storico collaboratore. "La sua voce – diventata inconfondibile anche per chi non seguiva lo sport – aveva accompagnato Radio Bruno fin dalla nascita e, prima ancora, era stato per oltre vent’anni fra gli ideatori e protagonisti della trasmissione domenicale "Tutto il calcio toscano minuto per minuto" su Radio Quattro. I suoi toni pacati e professionali rimarranno indelebili nel giornalismo sportivo toscano. La nostra redazione si stringe con affetto e gratitudine alla moglie e alla figlia in questo momento di dolore".

Tanti i ricordi dei colleghi e delle colleghe giornalisti in queste ore dedicati a Nardi. Anche la XMediagroup e gonews.it si uniscono al cordoglio per la perdita dello stimato professionista.

