Nasce una casa di comunità nel presidio di Camerata

Presso l’ospedale di Camerata sono in corso i lavori di ristrutturazione e adeguamento per la realizzazione di un Ospedale di Comunità con una dotazione di 20 posti letto. In accordo con la Regione, e con l’obiettivo di rendere più efficiente e capillare l’offerta dei servizi sanitari territoriali, l’Azienda, in collaborazione con il Comune di Fiesole, ha valutato l’opportunità di destinare al presidio di Camerata una ulteriore Casa di Comunità Spoke, in aggiunta a quelle già previste dal piano di sviluppo della Usl Toscana centro.

Le prime analisi progettuali hanno evidenziato la possibilità di articolare i nuovi spazi e servizi come segue:

● 3 ambulatori per attività specialistiche;

● 4 ambulatori per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri di famiglia o di comunità;

● 2 ambulatori per servizi infermieristici e assistenza medica H12;

● Punto Unico di Accesso;

● 3 uffici e un ambulatorio per assistenti sociali;

● 2 ambulatori per l’assistenza domiciliare integrata;

● locali per servizi generali e logistici.

Le varianti progettuali sono attualmente in fase di definizione e si prevede che i lavori possano concludersi in tempi coerenti con quelli programmati per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità.

Secondo il sindaco di Fiesole la Casa di Comunità di Fiesole, all’interno del Presidio di Camerata, è frutto di una preziosissima collaborazione tra l’Azienda e il suo Direttore, Ing. Valerio Mari - a cui va il sentito ringraziamento del primo cittadino - e il Comune di Fiesole. Per il sindaco tale collaborazione è motivo di enorme soddisfazione perché consente un miglioramento centrale e molto atteso nell’offerta dei servizi per i cittadini di Fiesole e si associa al potenziamento dei servizi sociosanitari in tutto il Comune, sempre con il determinante supporto dell’Azienda: da Compiobbi con la ristrutturazione degli ambulatori, al rafforzamento della rete dei punti prelievi e ambulatoriali con nuovi servizi presso la Misericordia di Fiesole e la Fratellanza Popolare di Caldine.

Per questo, sottolinea il sindaco di Fiesole, è stato inserito il potenziamento della rete dei servizi sociosanitari nel dossier di candidatura del Comune a Capitale italiana della cultura 2028, consapevoli che la salute e la qualità della vita sono a tutti gli effetti cultura.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

