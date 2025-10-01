Nastro Rosa di Lilt Firenze, visite gratuite contro il tumore al seno

Visite gratuite e sensibilizzazione: torna anche quest’anno Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, ricorda a tutte le donne l’importanza della prevenzione del tumore al seno, una patologia che continua a colpire ogni anno circa 60 mila italiane.

L’avvio ufficiale è fissato per mercoledì 8 ottobre in Piazza della Repubblica a Firenze, dove l’unità mobile di Lilt offrirà visite senologiche gratuite. Alle ore 12.00 sarà presente la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez, testimonial della campagna. Saranno presenti anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e l'assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu.

La sera, come da tradizione, la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria e le Porte Storiche si illumineranno di rosa, colore simbolo della prevenzione, grazie alla collaborazione alla disponibilità del Comune di Firenze e di Firenze Smart.

“La Campagna Nastro Rosa ci ricorda che la prevenzione - sottolinea il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano - è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione contro il tumore al seno: con stili di vita sani e controlli regolari possiamo davvero salvare vite. Lilt Firenze sarà sempre accanto alle donne per accompagnarle in questo percorso”.

La Campagna 2025 vede inoltre la collaborazione con l’Università di Firenze, a testimonianza dell’impegno congiunto tra istituzioni, mondo accademico e associazioni per rafforzare la cultura della prevenzione e la diffusione della conoscenza scientifica.

