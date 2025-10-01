Palio der Barroccio di Capanne, tutto pronto per la quarta edizione

Torna domenica 5 ottobre la competizione tra i rioni della frazione montopolese di Capanne. L'associazione Barrocciai Capannesi organizza, con il patrocinio del Comune, la quarta edizione del Palio der Barroccio a Capanne. A darsi battaglia saranno le squadre: La Bua, Via Dante, Braalone e il Piazzale. Un palio giovane che affonda le proprie radici nell’antica tradizione dei barrocciai capannesi.

La giornata comincia con una novità: alle 9.30 ci sarà il "Torneo dei Mocciosi", dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. A seguire il Torneo rionale delle dame. Ore 11.15 Santa Messa con benedizione dei barrocci e dei tiratori. Alle 14.30 è prevista la partenza della sfilata storica contadina, con l'accompagnamento della Filarmonica Puccini di Palaia.

«Quest’anno il Palio dei Barrocci di Capanne si arricchisce di grandi novità che coinvolgeranno tutta la comunità – spiega Federica Micheli presidente dell’associazione Barrocciai -. Per la prima volta avremo il Palio dei Mocciosi, dove i bambini dei quattro rioni si sfideranno in divertenti giochi a tempo, e il Torneo delle Dame, che vedrà le più coraggiose cimentarsi in una prova a tempo sul toro meccanico. La vigilia sarà già una grande festa: la cena del 4 ottobre organizzata dai rioni è già sold out, a conferma dell’entusiasmo che circonda l’evento. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre: al mattino con i tornei dei bambini e delle dame, nel pomeriggio con la tradizionale sfilata e la corsa del barroccio, e la sera con le premiazioni e gli spettacoli in piazza Vittorio Veneto, che accompagneranno in festa la conclusione della giornata. Un’edizione che promette di essere indimenticabile per Capanne e per tutto il territorio».

Alle 16, ci sarà la vera e propria gara del Palio der Barroccio 2025. Alle 18.30 è in programma la premiazione dei vincitori dei tornei e del palio. A seguire piazza Vittorio Veneto si trasformerà per accogliere un dj set adatto a tutte le generazioni e punti ristoro con il tipico panino del barrocciaio.

«Un appuntamento che grazie al lavoro e alla determinazione dei tanti volontari e le tante volontarie — commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò — sta diventando una data fissa tra gli appuntamenti di Montopoli. Un evento nato per ricordare le antiche tradizione che ha, prima di tutto, il grande obiettivo di creare momenti di socialità e fare comunità».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno