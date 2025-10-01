Premi in ambito scientifico per giovani studiosi dell’Università di Siena

Riconoscimenti per giovani studiosi dell’Università di Siena. Riccardo Fedeli e Lisa Grifoni, rispettivamente assegnista di ricerca e dottoranda del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) dell’Ateneo senese, attivi in programmi coordinati dal professor Stefano Loppi, sono stati premiati in occasione di recenti eventi scientifici.

Riccardo Fedeli, attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Vita, è risultato vincitore del premio internazionale di dottorato bandito dalla Società Botanica Italiana per la miglior tesi di dottorato discussa nel 2024, dal titolo “Biochar and wood distillate for sustainable agriculture”. Fedeli è stato premiato durante il 120° congresso della Società Botanica Italiana tenutosi a Gorizia dal 3 al 6 settembre 2025.

Lisa Grifoni, dottoranda del DSV è risultata vincitrice del premio bandito dalla Società Lichenologica Italiana dedicato alla memoria del professor Carlo Gaggi, destinato ai dottorandi che non hanno ancora discusso la tesi e che hanno un progetto di ricerca in lichenologia, ed è stata premiata durante il 37° convegno della Società Lichenologica Italiana tenutosi a Firenze dal 9 all'11 settembre 2025. Il progetto di dottorato ha riguardato il tema “Magnetic and chemical biomonitoring with lichens for the preservation of cultural heritage”.

Fonte: Università di Siena