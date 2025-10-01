Pubblicata la graduatoria aggiornata per l’assegnazione degli alloggi ERP

È stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’aggiornamento 2024 per l’assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

La graduatoria aggiornata è articolata in tre allegati: il primo (A1) riporta l’elenco delle domande ammesse con il relativo punteggio definitivo, in ordine cronologico crescente rispetto al numero di protocollo; il secondo (A2) contiene lo stesso elenco ordinato per punteggio decrescente; il terzo (A3) comprende invece le domande escluse, ordinate per numero di protocollo.

Nella nuova graduatoria sono state collocate d’ufficio le domande già presenti nella graduatoria definitiva pubblicata con la determinazione dirigenziale n. 1861 del 30 settembre 2022, a condizione che non siano decadute per perdita dei requisiti, rinuncia non motivata o intervenuta assegnazione ordinaria. Contestualmente sono stati aggiornati alcuni punteggi, in particolare quelli relativi alla storicità della residenza e alla permanenza continuativa nelle graduatorie comunali precedenti.

La graduatoria definitiva aggiornata può essere consultata all’Albo Pretorio del Comune di Pistoia ed è disponibile anche online sul sito istituzionale www.comune.pistoia.it .

Per eventuali informazioni sull’esito della graduatoria è possibile rivolgersi al servizio Politiche sociali telefonando al numero 0573 371400.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa