Rallentamenti alla circolazione ferroviaria a Firenze

Attualità Firenze
Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina, mercoledì 1 ottobre, nel nodo di Firenze. Dalle 8.15 circa è stata segnalata la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Firenze Statuto.

I treni Av, Intercity e Regionali, come informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti mentre i convogli regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Circolazione in graduale ripresa

Nell'ultimo aggiornamento di Trenitalia, dalle 9.15 la circolazione è segnalata in graduale ripresa dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti nel rallentamento della circolazione hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti.

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treno Alta Velocità oggetto di provvedimento:

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:53): il treno oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.
I passeggeri:
• diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio con il treno FR 9303 Milano Centrale (5:50) - Roma Termini (10:35), che oggi ferma anche a Roma Tiburtina;
• in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:08).

 

