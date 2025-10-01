Regionali, Cordone (Lega): "Gran consenso al mercato di Fucecchio per la proposta del Cpr"

Elezioni Regionali Toscana 12 e 13 ottobre 2025. Oggi 1 ottobre, la Sezione Comunale della Lega è stata in piazza con il suo candidato, Marco CORDONE per parlare con i cittadini: focus sulla Sicurezza e sul CPR in Toscana. Al gazebo ubicato presso il mercato settimanale, affluenza di gente, concorde con il candidato della Sezione locale, Marco CORDONE sulla realizzazione della Tenenza dei Carabinieri (2028?), la completa eliminazione dello spaccio della droga e degli spacciatori sia dalle strade e piazze del capoluogo che dalle frazioni, ubicate nel sistema collinare delle Cerbaie (colline che devono tornare ad essere un vero e proprio gioiello ambientale). Infine grande consenso sulla proposta esplicata da Marco CORDONE per la realizzazione di un CPR (Centro per i Rimpatri) in Toscana ovvero una struttura da adibire a centro di detenzione per immigrati irregolari che hanno compiuto crimini, in attesa di essere rimpatriati. Secondo CORDONE lo slogan della sua campagna elettorale 'NON C'È LIBERTÀ SENZA SICUREZZA!' mai è stato più appropriato. Si replica domani mattina al mercato di Empoli, dove il candidato alle Regionali, Marco CORDONE, sarà accompagnato dal responsabile Sicurezza del Movimento guidato da Matteo Salvini, Andrea Frino.

Marco Cordone (Candidato alle Regionali della Lega Salvini Toscana - Popolo della Famiglia nel Collegio FIRENZE 3 'EMPOLESE VALDELSA)