Regionali, Le proposte di Legambiente su transizione ecologica e decarbonizzazione ai candidati

Attualità Firenze
La centralità dell’attuazione della transizione ecologica e delle politiche di decarbonizzazione sono al centro delle proposte di Legambiente Toscana ai candidati e alle candidate alle Elezioni Regionali, che si terranno nella nostra regione il 12 e 13 ottobre. Il documento organizzato in 10 paragrafi è stato presentato durante la conferenza stampa "Scenario 2030" che si è appena conclusa alla Libreria Libri Liberi a Firenze con la partecipazione di Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana e Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente. 

“Ci rivolgiamo a tutte le candidate e a tutti i candidati alle prossime Elezioni Regionali; - dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana - il nostro vuole essere un contributo costruttivo per orientare un dibattito e una campagna che finora poco hanno toccato i temi che ci sono più cari: conversione ecologica e politiche attive di decarbonizzazione. Il nostro breve documento, che non ha alcuna pretesa di essere esaustivo, tocca quelle che consideriamo le nostre priorità, dalla rivoluzione gentile delle rinnovabili al no alle grandi opere come l’aeroporto, dall’agro/ecologia alla promozione della mobilità sostenibile, dal miglioramento della matrice acqua alla salvaguardia della biodiversità, sia in ambito rurale che urbano. Insomma, una vera e propria bussola verde che traguarda il 2030”.

