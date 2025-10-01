Sì di Aifa per acquisto all’estero di un farmaco per paziente oncologica di Ponsacco

Aifa, l’azienda italiana per il farmaco, ha autorizzato oggi l’accesso al cosiddetto “fondo 5 per cento” per acquistare un medicinale, non ancora accessibile in Italia, di cui  aveva necessità una malata oncologica di Ponsacco.  La scorsa settimana il presidente della Regione e  l’assessore al diritto alla salute, con gli uffici della direzione e l’aziende ospedaliera universitaria  pisana, avevano preso in carico il caso e chiesto una procedura accelerata e straordinaria. Con l’autorizzazione di Aifa l’Aoup potrà adesso acquistare all’estero il farmaco ed iniziare il trattamento.  Il “Fondo 5 per cento” nasce per consentire alle strutture sanitarie di reperire fuori Italia farmaci innovativi non ancora disponibili nel Paese, con costi interamente coperti dallo Stato.

La risposta di Aifa è arrivata velocemente: una buona notizia, commentano presidente ed assessore.

Fonte: Regione Toscana


