Terremoto Mugello nel 2023, dalla Regione 120mila euro per le imprese colpite a Marradi

La Regione Toscana stanzia 120 mila euro a favore del Comune di Marradi (Fi) per sostenere le attività economiche danneggiate dal sisma che colpì il Mugello il 18 settembre 2023.

Il contributo straordinario permetterà il ripristino degli immobili dichiarati inagibili con ordinanze comunali, così da consentire alle imprese di tornare pienamente operative. Il Comune sarà incaricato di erogare le risorse ai soggetti beneficiari e di provvedere alla rendicontazione dei lavori.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha detto che con questo intervento viene confermata la vicinanza della Regione a Marradi e alle comunità del Mugello, che due anni fa hanno vissuto giorni difficili a causa del sisma. Le risorse serviranno a dare ossigeno alle attività economiche che hanno subito danni e che rappresentano un presidio fondamentale per il territorio.

Alla dichiarazione del presidente si è aggiunta quella della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi che ha sottolineato che sostenere le imprese locali non è solo un dovere, ma anche un modo per preservare la vitalità e la tenuta sociale dei borghi toscani. Questo contributo straordinario aiuterà a riaprire attività che generano lavoro e servizi essenziali, evitando lo spopolamento e ridando fiducia a chi ha scelto di vivere e investire in montagna.

Il sindaco di Marradi e presidente dell'Unione Comuni Mugello Tommaso Triberti ha detto da parte sua che è una risposta attesa da tempo che dà un segnale importante per le imprese del territorio.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle misure previste dalla legge regionale 45/2025 e rappresenta un tassello importante nel percorso di ricostruzione e rilancio del Mugello dopo l’emergenza sismica.

