Tre milioni di euro per la Fortezza Vecchia di Livorno

La Fortezza Vecchia di Livorno deve essere adeguatamente riqualificata in modo che possa essere messa a completa disposizione della cittadinanza e divenire anche un luogo di attrazione turistica e culturale. Per questo la Regione Toscana, attraverso un’apposita delibera di Giunta, ha predisposto un contributo straordinario d 3 milioni di euro il cui scopo è il recupero e il ripristino di varie funzioni, tra cui quella museale, espositiva e culturale. L’obiettivo è intervenire sull’antica fortificazione con lavori di natura architettonica, strutturale e di impiantistica.

Per fare questo la Regione, con il citato atto, ha deliberato l’erogazione di complessivi 3 milioni di euro, dei quali 250 mila sull’annualità 2025, quasi 920 mila (esattamente 916.666,67) sull’annualità 2026 ed oltre 1 milione 830 mila (per l’esattezza 1.833.333,33) sull’annualità 2027, per un totale, appunto, di 3 milioni di euro.

Il contributo, nel complesso, andrà a finanziare la riqualificazione e il completamento dei collegamenti orizzontali, il restauro e la realizzazione dei collegamenti verticali, il restauro di ambienti interni e delle zone all’aperto. Verranno inoltre effettuati lavori di consolidamento murario e di fondazione, nonché la realizzazione e l’integrazione dell’impianto antincendio.

Il presidente della Regione Toscana, dicendosi soddisfatto, evidenzia che gli interventi hanno l’obiettivo di ripristinare la destinazione polifunzionale della Fortezza Vecchia in modo da porla completamente a servizio della comunità. Il fortilizio si erge a margine del Porto Mediceo di Livorno ed è il futto di rimaneggiamenti e ricostruzioni avvenute nel corso dei secoli e racchiude in sé l’intera storia della città, dalle origini fino ad oggi.

Fonte: Regione Toscana

