Il Vespa Club Pisa, in collaborazione con il Vespa Club d’Italia, organizza sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, presso l’area parcheggio di via Pietrasantina a Pisa, l’undicesima tappa del Campionato Italiano di Vespa Gimkana e la quarta prova del Campionato Toscano “Memorial Sauro Rosellini”. L’iniziativa vedrà impegnati i migliori piloti nazionali e regionali in una competizione di abilità che unisce passione sportiva e tradizione.

La manifestazione prenderà il via sabato pomeriggio con l’accoglienza dei partecipanti, seguita da attività di scoperta del territorio. Gli ospiti avranno infatti l’occasione di visitare il centro cittadino a bordo del trenino turistico con guida, per poi proseguire con un aperitivo di benvenuto e concludere la giornata con una cena in un ristorante tipico.

Domenica sarà la volta delle prove di abilità, cuore della manifestazione. All’interno di un percorso chiuso e appositamente tracciato, i vespisti si cimenteranno in esercizi di destrezza e precisione, dove a fare la differenza saranno il controllo del mezzo e la capacità di affrontare il tracciato nel minor tempo possibile. I rilievi cronometrici saranno effettuati dai tecnici e dai commissari della Federazione Cronometristi Italiani, Sezione di Pisa, a garanzia della regolarità della gara.

Al termine delle prove, nel primo pomeriggio, si svolgeranno le premiazioni ufficiali alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale. In questa occasione sarà ricordata la figura di Sauro Rosellini, a cui è intitolato il Memorial del Campionato Toscano. La manifestazione si concluderà con un pranzo riservato ai partecipanti e agli accompagnatori.

L’appuntamento di Pisa rappresenta dunque non solo una tappa di rilievo per gli appassionati di Vespa e di sport motoristici, ma anche un’iniziativa capace di unire competizione e promozione del territorio.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

