Al via la 44esima Festa del Cacciatore a San Romano

Domenica 5 ottobre piazza della Costituzione a San Romano ospiterà la 44esima edizione della Festa del Cacciatore. Il programma prevede l’apertura alle ore 9 con la mostra mercato, gli articoli per la caccia e l’esposizione micologica.

Alle 10.30 i falconieri faranno delle dimostrazioni di volo, prima dei saluti istituzionali e del taglio del nastro ufficiale. Per i più piccoli ci sarà il carretto delle bolle giganti. Ospiti della manifestazione, il sindaco e alcuni cittadini del Comune di Montecatini Val di Cecina, area del pisano duramente colpita dalle alluvioni dello scorso anno.

"In segno di vicinanza e solidarietà – ha detto Fabrizio Riccetti, presidente dell’associazione Cacciatori di San Romano – abbiamo voluto organizzare questo momento all’interno della festa con gli amici del bar La Gabella a seguito della drammatica alluvione che hanno subito, un anno fa, nel settembre 2024. Ci hanno colpito la tenacia e la determinazione che hanno avuto nel ricostruire in brevissimo tempo il loro spazio di aggregazione, il luogo centrale della loro comunità".

L’aggregazione e il senso di comunità sono alla base di un appuntamento che si ripete da quasi mezzo secolo come la festa del cacciatore.

Il programma della giornata prosegue poi nel pomeriggio, alle 14.30 con lo spettacolo musicale degli Evergreen and sax e l’esibizione Zumba crew a cura della Freelife Asd. Gran finale alle 17 con il concerto “Senza frontiere” della Pooh tribute band.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa