"AperiArt" con il writer Danilo Pistone in arte Neve al Piccolo Museo del Giocattolo

Considerato uno degli esponenti più importanti del neomuralismo in Italia, Danilo Pistone in arte Neve sarà ospite al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi. L'appuntamento con l'evento "AperiArt" è fissato per domani 3 ottobre alle ore 20.00. Il costo è di 25 euro.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di scoprire una sorpresa esclusiva: stampe e magliette d’autore brandizzate PMG, realizzate direttamente dall’artista.

Neve è già al lavoro da diversi giorni per realizzare un suggestivo murales sulla facciata del Liceo Virgilio, affacciato direttamente su Piazza XXIV Luglio.

Chi è Danilo Pistone 'Neve'

Neve ha dipinto a mano libera muri iperrealistici di titaniche dimensioni in tutta Europa ed ha esposto opere ovunque nel mondo. La sua attitudine alla ricerca si esprime nello sperimentare svariate tecniche e linguaggi artistici, che si incontrano nel connubio tra arte urbana e classicismo estetico, attraverso l’uso caratteristico del figurativo come mezzo di espressione e dello sfondo nero che gli consente di rappresentare solo la luce. Il suo percorso artistico inizia con i graffiti nel 1995, poi la laurea nel 2008 alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

La produzione artistica di Neve dedica una particolare attenzione al concetto e al contenuto, maturata anche grazie alla realizzazione di performances ed installazioni, tra le altre curate da Marco Scotini e Marcello Maloberti. Ogni sua opera infatti propone un messaggio, una domanda o quantomeno uno spunto di riflessione, nell’intento di dialogare con l’osservatore su temi archetipici dell’essere umano o su vicende di attualità.

Nel 2008 realizza quindi interventi in strada dal forte contenuto di denuncia sociale, come la muta protesta del monaco birmano e il rovesciamento dei ruoli simbolici della "Pietà" michelangiolesca, esposti in seguito alla mostra "Scala Mercalli" curata da Gianluca Marziani nell’Auditorium di Roma. Sul tema del dibattito sociale si fonda anche la mostra bipersonale con Ozmo presso la galleria Magrorocca, con la quale esporrà anche a Mi Art, e il progetto di installazione urbana realizzato con l’uso di bombe finte e mezzi bellici di cartone disseminati per Milano, che ha attirato l’attenzione dei media con numerose interviste e pubblicazioni.

