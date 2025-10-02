Aperte le iscrizioni alla scuola di musica della filarmonica Giuseppe Verdi

Vuoi suonare in una mini band? O preferisci far parte di una banda musicale, di una big band o di una street band? Il Comune di Impruneta informa che sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola di Musica della Filarmonica Giuseppe Verdi di Imrpuneta, con sede in piazza Buondelmonti 17.

Le attività includono lezioni individuali e corsi collettivi per bambini e adulti.

Gli strumenti proposti comprendono flauto, chitarra, sassofono, clarinetto, tromba, filicorno, cornetta, corno, trombone, tuba, violoncello e percussioni. I corsi, personalizzati e attivi tutto l’anno, sono gratuiti e svolti con il patrocinio del Comune di Impruneta e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

"La scuola di musica rappresenta un’occasione concreta per avvicinare cittadini di tutte le età alla cultura musicale, valorizzando il talento locale e promuovendo la partecipazione alla vita comunitaria.", dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la mail filarmonica.gverdi@gmail.com oppure il numero 3288519053.

Fonte: Ufficio stampa

