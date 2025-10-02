Bientina e i suoi sapori, un evento sulle "tradizioni tra terra e lago"

Quando la memoria storica di un luogo si siede a tavola con la sua cucina, riaffiorano sapori antichi, gesti dimenticati e profumi che riportano la tradizione al centro del presente.

È stato presentato il progetto “Bientina e i suoi sapori, tradizioni tra terra e lago”, realizzato da Pro Loco Bientina con il patrocinio del Comune di Bientina e il contributo del Consiglio regionale della Toscana, ottenuto grazie alla partecipazione a un bando la cui candidatura è stata affiancata e guidata dal servizio comunale Informabandi.

Una rassegna che intreccia memoria storica e tradizione gastronomica del territorio con un calendario di iniziative pensate per ogni stagione e ogni palato, dedicate a riscoprire, celebrare e condividere l’anima più autentica del territorio bientinese.

ll percorso prende avvio venerdì 17 ottobre con “Storia del lago di Bientina, Gara gastronomica con degustazione di Zuppe e cena”: un racconto storico e ambientale del Lago di Bientina seguito da una sfida culinaria in cui quattro zuppe tipiche saranno preparate dagli studenti dell’IPSAR Matteotti di Pisa, sotto la guida dell’Associazione Cuochi Pisani. Il tutto sarà valutato da una giuria di qualità presieduta da Claudio Mollo.

Sabato 18 ottobre sarà la volta della “Cena con menù della tradizione”, a cura delle massaie bientinesi: zuppa frantoiana, pasta con salsiccia e porri, anguilla, ranocchi e coniglio fritto, biscotti bientinesi con crema alla vaniglia e vin santo, con intrattenimento musicale.

Il percorso proseguirà con altri appuntamenti, come l’iniziativa “Frate Bientinese”, che sarà realizzata in collaborazione con l’Intesa Bientinese per il Carnevale nell’inverno 2025/26.

Nella primavera 2026, l’iniziativa “La Schiacciata Regina” sarà realizzata in collaborazione con il CCN I Love Bientina. Per l’estate 2026, è prevista la “CocomeroFest”, in collaborazione con l’Associazione G.A.T.A.E.

“Con questo progetto, abbiamo scelto di raccontare Bientina attraverso il cibo e le sue storie - dichiara Giovanni Romboli, Presidente Pro Loco Bientina - Grazie alla Regione Toscana, al Comune di Bientina e al servizio Informabandi, possiamo dare continuità ad un percorso che si inserisce in un quadro più ampio di eventi e rassegne già organizzati dalla nostra associazione per la riscoperta e la valorizzazione del territorio che ci circonda”.

“Grazie alla vivacità della nostra Pro Loco, al contributo della Regione Toscana e alla dinamicità del servizio comunale Informabandi - dice il Sindaco di Bientina, Dario Carmassi - possiamo valorizzare al meglio il nostro territorio attraverso iniziative come questa, che ci permettono di rafforzare l’identità locale e promuovere al meglio Bientina come destinazione culturale ed enogastronomica.

