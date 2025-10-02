Buoni scuola a Empoli, contributo per chi frequenta asili paritarii private

Scuola e Università Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Empoli ha aderito al bando regionale “Buoni Scuola” per l’anno scolastico 2025/2026, pubblicando nell’apposita pagina del sito Internet istituzionale al link https://tinyurl.com/5xbst8t7, l’avviso pubblico rivolto alle famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private del territorio comunale.

Un contributo economico “una tantum” importante che ha l’obiettivo di ridurre la spesa delle rette scolastiche attraverso l’assegnazione di un importo compreso tra 200 e 500 euro, destinato alle famiglie che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) minorenni non superiore a 20.000,00 euro in corso di validità e correttamente attestata.

Modalità di presentazione della domanda: la domanda può essere presentata esclusivamente online collegandosi al link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-volto-a-sostenere-lefamiglie-nelle-quali-sono-presenti-bambini-e-bambine-che-frequentano-le-scuole-dellinfanzia-paritarie  (il link è attivo dal 1 ottobre 2025).

Sarà necessario avere una identità SPID oppure la CIE (Carta d'Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) dal 1 al 19 ottobre 2025, alle 13. Per le famiglie che hanno necessità di un supporto per l’iscrizione possono rivolgersi al “Punto digitale facile”: i contatti sono 0571-82403 / 3348343218.

Possono fare la domanda i residenti di un Comune della Toscana con bambine e bambini iscritti ad una delle seguenti scuole dell'infanzia private paritarie del Comune di Empoli:

Anna Municchi Rosano FI1A08700V Suore Domenicane - C.F. 00671970481 – via Bastia n. 38

S. Giovanni Evangelista FI1A08900E Centro Servizi Cooperativa Sociale-C.F. 05148110488 – via Pontorme n. 26

Calasanzio FI1A09000P Fondazione Scuole Libere – C.F. 94160370485 – via J. Carrucci n. 23

È consigliabile altresì consultare il sito della regione Toscana al link https://www.regione.toscana.it/-/avviso-buoni-scuola-2025-3-6-anni-scuole-paritarie

Altre informazioni sono reperibili ai seguenti recapiti: U.O.C servizi educativi e istruzione, 0571 757127, indirizzo mail servizieducativi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Scuola e Università
26 Settembre 2025

Le scuole empolesi per l'ambiente: seconda tappa di 'Puliamo il mondo'

Un numeroso gruppo di bambine e bambini della scuola primaria e ragazze e ragazzi della secondaria di primo grado sono scesi in campo questa mattina, venerdì 26 settembre 2025, nonostante [...]

Empoli
Scuola e Università
25 Settembre 2025

Un murale per la pace: lo firma Neve su una parete del Virgilio

"Un murale per la Pace con la collaborazione del PMG (Piccolo Museo del Giocattolo), un tassello di un progetto più ampio: un Festival di street art diffuso che ha come [...]

Empoli
Scuola e Università
16 Settembre 2025

'Che scuola scelgo?' Alla Vela di Avane un incontro di orientamento sulla scelta della scuola superiore

Condividere l'importanza di un consapevole percorso di orientamento alla scelta della scuola superiore. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa “Che scuola scelgo?”, un incontro di orientamento scolastico rivolto alle famiglie degli studenti [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina