Buoni scuola a Empoli, contributo per chi frequenta asili paritarii private

Il Comune di Empoli ha aderito al bando regionale “Buoni Scuola” per l’anno scolastico 2025/2026, pubblicando nell’apposita pagina del sito Internet istituzionale al link https://tinyurl.com/5xbst8t7, l’avviso pubblico rivolto alle famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private del territorio comunale.

Un contributo economico “una tantum” importante che ha l’obiettivo di ridurre la spesa delle rette scolastiche attraverso l’assegnazione di un importo compreso tra 200 e 500 euro, destinato alle famiglie che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) minorenni non superiore a 20.000,00 euro in corso di validità e correttamente attestata.

Modalità di presentazione della domanda: la domanda può essere presentata esclusivamente online collegandosi al link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-volto-a-sostenere-lefamiglie-nelle-quali-sono-presenti-bambini-e-bambine-che-frequentano-le-scuole-dellinfanzia-paritarie (il link è attivo dal 1 ottobre 2025).

Sarà necessario avere una identità SPID oppure la CIE (Carta d'Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) dal 1 al 19 ottobre 2025, alle 13. Per le famiglie che hanno necessità di un supporto per l’iscrizione possono rivolgersi al “Punto digitale facile”: i contatti sono 0571-82403 / 3348343218.

Possono fare la domanda i residenti di un Comune della Toscana con bambine e bambini iscritti ad una delle seguenti scuole dell'infanzia private paritarie del Comune di Empoli:

Anna Municchi Rosano FI1A08700V Suore Domenicane - C.F. 00671970481 – via Bastia n. 38

S. Giovanni Evangelista FI1A08900E Centro Servizi Cooperativa Sociale-C.F. 05148110488 – via Pontorme n. 26

Calasanzio FI1A09000P Fondazione Scuole Libere – C.F. 94160370485 – via J. Carrucci n. 23

È consigliabile altresì consultare il sito della regione Toscana al link https://www.regione.toscana.it/-/avviso-buoni-scuola-2025-3-6-anni-scuole-paritarie

Altre informazioni sono reperibili ai seguenti recapiti: U.O.C servizi educativi e istruzione, 0571 757127, indirizzo mail servizieducativi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate