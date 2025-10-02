Canestri e divertimento nel ricordo di Ademaro Lombardi, successo per l'ottava edizione del torneo

Successo dell’ottava edizione del torneo ‘Ademaro Lombardi’ che, nel ricordo del presidentissimo, ha riunito in un quadrangolare squadre del 2011. Nel torneo maschile, che si è svolto in due giorni, semifinali e finali, ha vinto Firenze 2 davanti a Union Prato, Biancorosso Sesa e Sancat (per onor di cronaca questi ultimi hanno giocato con una squadra composta da ragazzi di un anno mediamente più piccoli). Nel torneo femminile, nella partita secca svoltasi domenica, l’Use Rosa Scotti ha battuto la Sestese e si è aggiudicato il torneo.

La società è orgogliosa dell'evento sportivo e delle belle partite viste e lo è ancora di più perché il torneo si è svolto nel ricordo di Ademaro Lombardi, indimenticabile presidente che ha dato moltissimo alla nostra società lasciando un segno positivo in molte delle numerose persone presenti sugli spalti alla Lazzeri domenica mattina durante le premiazioni.

Nell’ambito del torneo, sono stati premiati anche il miglior realizzatore e realizzatrice che si sono aggiudicati il trofeo Piero ed Andrea Bartoli. Per chi conosce il mondo USE sono due persone che non hanno bisogno di presentazione avendo contribuito entrambi, in maniera sostanziale, alla crescita della nostra società. Appuntamento alla nona edizione

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa