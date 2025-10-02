Castelfiorentino vince il Premio Francigena Best Practice

Una via Francigena aperta a tutti, basata sull’inclusione, l’accessibilità e la narrazione teatrale. Questi i punti di forza del progetto “Racconti in Cammino” con cui il Comune di Castelfiorentino è risultato vincitore del premio Francigena Best Practice 2024, promosso dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, nel cui ambito un gruppo di valutazione internazionale ha selezionato le tre migliori “buone pratiche” realizzate dagli associati per lo sviluppo e la promozione dell'itinerario

La premiazione avverrà il 7 novembre a Roma, nel corso dell’Assemblea generale annuale dell’Associazione Europea Vie Francigene.

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino, che aveva inserito queste attività nel programma realizzato lo scorso anno (ottobre 2024, ma sono state proposte anche per l’edizione 2025, che si svolgerà questo fine settimana) con l’obiettivo di agevolare la fruizione del tracciato da parte delle persone con disabilità, anche di tipo motorio. Partner indispensabile per la realizzazione di questa iniziativa inclusiva l’associazione castellana Toscana Hiking Experience, che dal 2019 ha ben pensato di dotarsi di speciali ausili sanitari, come le Joelette, carrozzine speciali da fuoristrada che vengono trainate dagli operatori.

Inclusione e accessibilità, dunque, ma non solo. Altro punto di forza del progetto premiato è stato infatti la narrazione, accompagnata dall’animazione teatrale curata da Teatro Castello, impegnata nel far rivivere ai partecipanti alcuni aspetti della vita contadina e delle vicende storiche che hanno caratterizzato questo antico tracciato. Una narrazione teatrale che ha trovato spunti preziosi anche dai racconti di Maresco Martini, che di recente ha pubblicato il volume “Il mondo perduto”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

