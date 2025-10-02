Cèramica 2025: prorogata al 7 ottobre la scadenza per candidarsi alla mostra mercato

Prorogata fino al 7 ottobre la scadenza per candidarsi alla Mostra mercato che si terrà in occasione di Cèramica.

Sono oltre 50 i ceramisti che hanno già presentato domanda; la proroga è stata decisa per consentire alle tante persone che hanno richiesto informazioni di aderire ufficialmente.

La mostra mercato si terrà in centro storico e sarà ospitata nelle tipiche casette di legno. Gli artigiani provenienti da tutta Italia saranno affiancati dai ceramisti di Montelupo.

A ogni espositore saranno garantiti:

• struttura espositiva attrezzata (gazebo o casetta in legno con predisposizione elettrica),

• visibilità sui canali ufficiali e promozione dedicata,

• buoni pasto per due persone al giorno,

• supporto logistico e presidio notturno dell’area espositiva.

Gli interessati possono candidarsi per uno, due o tutti e tre i weekend di manifestazione, compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale www.montelupoceramica.com e inviandolo entro il 7 ottobre 2025 all’indirizzo: eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Cèramica, la manifestazione, che da oltre trent’anni valorizza il patrimonio ceramico locale, si presenta quest’anno con un format completamente rinnovato, in sintonia con l’atmosfera natalizia e con una vocazione sempre più aperta al dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Si terrà infatti nei tre fine settimana di dicembre: dal 6 all’8, dal 12 al 14 e dal 19 al 21.

Il tema scelto per questa edizione – “OPEN STUDIO” – richiama l’idea di un laboratorio condiviso, uno spazio in cui arte, artigianato e sperimentazione si incontrano e si raccontano al pubblico.

Nel cuore del centro storico, tra piazze e vie addobbate per le festività, troveranno spazio le migliori produzioni ceramiche italiane e internazionali, selezionate da una commissione di esperti del settore. Sono invitati a partecipare ceramisti e designer dell’autoproduzione, sia professionisti che hobbisti, con priorità per chi è in possesso di partita IVA.

CÈRAMICA 2025 non è solo mostra mercato: in programma anche mostre, workshop, laboratori, visite guidate e installazioni site specific, con la partecipazione di artisti di fama internazionale come Tortus (Erik Landon).

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa