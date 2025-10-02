Certaldo ricorda il giovane Leonardo Gozzi a un anno dalla scomparsa

Ieri, 1 ottobre 2025, ricorreva un anno dal terribile incidente che ha strappato alla vita il giovane Leonardo Gozzi, sedici anni, detto "Baraonda", o anche semplicemente "Bara", per gli amici. Ieri alle 16:30 proprio gli amici si sono dati appuntamento sul luogo dell'incidente, all'interesezione fra via Marco Polo e via Galvani, dove hanno appeso lo striscione "Un anno senza di te, Bara per sempre".

Poi alle 18, nella chiesa di San Tommaso, c'è stata la Santa Messa in ricordo del 16enne scomparso. I tantissimi amici e le loro famiglie, tutta la comunità di Certaldo si è stretta anche ieri come un anno fa intorno ai genitori di Leonardo. "Leonardo è nel cuore e nella mente di ognuno di noi" hanno detto i suoi amici.

