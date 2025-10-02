Ciclismo, torna il G.P. KEMAS a Santa Croce

Si ripropone anche nel 2025 l'edizione del G.P. KEMAS che raggiunge la sua seconda edizione per questa che una gara riservata alla categoria Allievi che si disputerà domenica 5 ottobre 2025 a Santa Croce Sull'Arno con partenza fissata alle ore 9,30 ed arrivo alle ore 11,40 circa in via Brunelleschi nei pressi del Palasport.

E' questa una gara giovane, ma grazie allo sponsor storico KEMAS e sotto la regia dell'Unione Ciclistica Santa Croce Sull'Arno, in virtù dell'esperienza accumulata negli anni con l'organizzazione di tante gare ciclistiche, in primis il G.P. Industria del Cuoio e delle Pelli e Pasqualando, la buona riuscita dell'evento è ben auspicabile.

Il presidente Federico Micheli con il suo fedele vice Fabrizio Arzilli annunciano la presenza di circa 90 atleti provenienti, oltre che dalla Toscana, anche dal Friuli, dalla Liguria, dal Piemonte oltre che la partecipazione di due gemelli come rappresentativa dell'Ucraina.

Il percorso ricalca, in gran parte, il finale del G.P. Industria del Cuoio e delle Pelli, sulla distanza di 80 km, con un circuito iniziale pianeggiante da ripetere 3 volte per poi iniziare il circuito più lungo di 15 km con la salita di Poggio Adorno ed il tratto vallonato in direzione Montefalcone da ripetere ben 4 volte.

La gara gode del patrocinio del Comune di Santa Croce Sull'Arno, da sempre molto vicino al ciclismo con una collaborazione assai strettissima anche grazie agli sforzi della Municipale locale comandata dal Dott. Sandro Ammannati; la gara sarà valevole anche come Trofeo Pubblica Assistenza di S.Croce S/Arno che metterà a disposizione i propri locali per le operazioni preliminari e vedrà assegnare la maglia di campione provinciale per la Provincia di Massa Carrara.