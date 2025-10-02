Controlli sulle auto a Serravalle, ritirate due patenti

Cronaca Serravalle Pistoiese
La Polizia Locale di Serravalle Pistoiese, impegnata con due pattuglie, si è avvalsa di personale tecnico per l'accertamento di eventuali manomissioni ai dispositivi tachigrafici ed ai limitatori di velocità. Ai controlli ha inoltre partecipato una pattuglia della Polizia Provinciale di Pistoia per controlli mirati sui documenti di trasporto con particolare riferimento ai formulari di trasporto rifiuti.

Alla fine sono stati quarantacinque i veicoli controllati, per la maggior parte autocarri. A seguito dei controlli sono state ritirate due patenti di guida ed elevate varie sanzioni per inefficienze dei dispositivi dei veicoli, per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo oppure per superamento della velocità per limite di categoria.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese

