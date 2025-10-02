La Coop di via Susini cambia look: accogliente, sostenibile e inclusivo. Domani il taglio del nastro

Un punto vendita rinnovato, sostenibile e inclusivo. Così si presenta il supermercato Coop di via Susini, rinnovato nei locali con una riorganizzazione degli spazi e vicino alle esigenze dei soci e del territorio. Il punto vendita offre un’assistenza particolare per una spesa su misura delle persone con autismo, frutto del progetto sperimentale in collaborazione con Autismo Firenze, iniziato nel punto vendita di Firenze in via Caracciolo, proseguito nel coop.fi di Prato in via Roma e che oggi arriva a Empoli. A illustrare il progetto, Alessandro Artini, presidente dell’associazione Fiori di Vetro.

Il negozio si è presentato al pubblico oggi, 2 ottobre, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, della presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, di Marcello Giachi, presidente del Consiglio di Gestione, e della presidente della sezione soci di Empoli, Francesca Martini. A presentare il negozio e lo staff, composto da 34 lavoratori, la direttrice del punto vendita, Giorgio Biancalani, e Giacomo Papini, direttore vendite di Unicoop Firenze.

Con una superficie di 800 metri quadrati, 3 casse tradizionali, 3 postazioni Salvatempo e 7 casse automatiche, il negozio si presenta con il suo nuovo look: più luminoso, più sostenibile, e più a misura del cliente. Lo spazio della struttura è stato diviso tra il punto vendita, che aprirà ufficialmente domani con il taglio del nastro alle ore 8, e due spazi condivisi con la Misericordia che apriranno entro l’anno e che ospiteranno il poliambulatorio della Misericordia.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità: i nuovi banchi frigo, dotati di sportelli di chiusura, garantiscono una migliore conservazione dei prodotti e una riduzione degli sprechi energetici. A ciò si aggiungono l’illuminazione a LED, i sistemi di monitoraggio dei consumi e un impianto fotovoltaico in copertura, che assicurano una gestione moderna, rinnovabile e rispettosa dell’ambiente.

Lavori per spazio Misericordia

"Questo luogo è un punto di riferimento per questo pezzo di città - ha dichiarato Mantellassi -. Un punto che è sempre stato legato alla vetreria e dalla costruzione di questo spazio nacque via Dulio Susini, che richiama la storia della cooperativa che qui prese vita: non è solo un supermercato della cooperativa, ma un simbolo di come la cooperativa sta dentro la città di Empoli".

"Un punto vendita rinnovato che offre un’ampia gamma di prodotti in tutti i reparti - ha spiegato Papini -. Questo è un negozio che copre la spesa giornaliera, ma serve anche per una spesa completa per tutta la settimana e per tutta la famiglia . È un mini mercato che riesce a mettere insieme un assortimento di prodotti freschi e prodotti che rispondono alle necessità quotidiane".

"Credo che i soci saranno felicissimi quando i soci potranno entrare qui a fare la spesa - ha dichiarato Martini - . Oggi sono pochi quelli che escono con i carrelli pieni, abbiamo più bisogno di velocità, per chi lavora, o di porzioni più piccole, per le persone anziane. Questo negozio risponderà sicuramente a tutte queste esigenze: moderno, con un capitale umano eccezionale, e con un progetto che abbiamo richiesto da tempo, conoscendo Alessandro (Artini, ndr). Lo abbiamo coinvolto e ci ha accolto volentieri, dandoci tutti i suggerimenti, con cui avevamo già collaborato attraverso un crowdfunding".

"Quest’area ha una delle radici di Unicoop Firenze più profonde e importanti - ha dichiarato Giachi -. Con grande soddisfazione inauguriamo un punto vendita che rappresenta un pezzo significativo del riassetto generale dell’area empolese. C’è voluto un po’ di tempo per ripensare questi spazi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta".

Progetto per l’inclusività e Kit con il riccio blu

Accanto al restyling commerciale, il punto vendita di via Susini ha introdotto un’importante novità dal punto di vista sociale, diventando un esempio di negozio su misura per persone con autismo. Il tutto grazie a una segnaletica che aiuta a schematizzare e semplificare - anche attraverso simboli e colori - un processo che a molti appare banale, come fare la spesa. "All’interno del negozio c’è una segnaletica specifica che aiuta i ragazzi nello spettro autistico a muoversi in maniera autonoma - spiega la direttrice Biancalani -. Questo progetto ha un valore enorme per loro: anche se ci sembra normale fare la spesa, per queste persone riuscire a farla in autonomia è molto importante".

Oltre alla segnaletica, grazie a un simpatico riccio blu da appendere al carrello, lavoratori e clienti vengono sensibilizzati a prestare maggiore attenzione. "Questi ragazzi possono entrare a fare la spesa in autonomia, sapendo che all’interno del negozio troveranno un personale preparato ad accoglierli con le loro peculiarità - spiega Mori -. È stato un percorso che ci ha arricchito".

"È un’iniziativa bellissima, soprattutto per il territorio empolese, che ci fa sentire meno soli e che mostra la volontà di dare un contributo attivo alle famiglie e ai ragazzi nello spettro autistico - ha dichiarato Artini -. È un progetto meritevole, che avrà bisogno di un po’ di tempo perché ogni ragazzo ha i suoi tempi. Un grazie sincero a Unicoop Firenze: spero che ci sarà un coinvolgimento sempre più stretto tra queste famiglie e i lavoratori, e che possa dare a queste famiglie maggiore tranquillità".

Niccolò Banchi

Notizie correlate