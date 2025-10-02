Corridoi umanitari con la Palestina: arrivata in Italia la prima studentessa iscritta all’Università di Pisa

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Arrivata da Gaza con il sostegno del MAECI, del MUR, della CRUI e del Consolato di Gerusalemme, inizierà dal 6 ottobre a frequentare i corsi al dipartimento di Scienze della Terra

È atterrata la sera del 1° ottobre all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) in collaborazione col Consolato Generale di Italia a Gerusalemme. Ad accoglierla era presente il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali, Giovanni Federico Gronchi. La giovane raggiungerà Pisa nei prossimi giorni e inizierà dal 6 ottobre a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and Applied Geophysics al dipartimento di Scienze della Terra.

Con questo stesso corridoio umanitario arriverà nelle prossime settimane a Pisa un altro studente che in Ateneo frequenterà l’International Programme in Humanities al dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Sono inoltre attesi altri due studenti dalla West Bank grazie al progetto “corridoi universitari pisani per la Palestina”, attivato in virtù di un accordo tra l’Università di Pisa e la Croce Rossa Italiana. I due studenti frequenteranno i corsi di laurea magistrale in Economics al dipartimento di Economia e Management e in Data Science and Business Informatics al dipartimento di Informatica, entrambi in inglese.

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
2 Ottobre 2025

A Pisa l’undicesima tappa del Campionato Italiano di Vespa Gimkana

Il Vespa Club Pisa, in collaborazione con il Vespa Club d’Italia, organizza sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, presso l’area parcheggio di via Pietrasantina a Pisa, l’undicesima tappa del [...]

Pisa
Attualità
1 Ottobre 2025

L'Università di Pisa entra nella rete del 'Museo Diffuso del Risorgimento'

 L’Università di Pisa entra a far parte del Museo Diffuso del Risorgimento (MUDRI), una rete culturale che riunisce enti pubblici e istituzioni culturali per la valorizzazione dei luoghi e delle memorie risorgimentali. [...]

Pisa
Attualità
1 Ottobre 2025

UniPi-Orienta 2025: aperte le iscrizioni alle giornate di orientamento dell'Università di Pisa

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a UniPi-Orienta 2025, l’evento che l’Università di Pisa dedica all’orientamento delle future matricole. Per partecipare è necessario compilare un form online disponibile sul sito dell’Ateneo. L’appuntamento è per [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina