Danneggia la porta di un locale, denunciato un giovane

Ha provato a entrare in un'attività, probabilmente per rubare, ma ha 'solamente' danneggiato la porta posteriori dei locali con ingente danno per il proprietario per quasi 3.000 euro. I fatti risalirebbero a questa estate a Castelnuovo di Garfagnana, ma all’identificazione del presunto autore si è arrivati solo nelle ultime ore.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare un testimone di quei fatti che ha fornito degli spunti di indagine che hanno permesso di identificare il presunto responsabile in un giovane abitante in alta Garfagnana, già noto alle forze dell’ordine perché indagato in altri reati. L’uomo, denunciato, risponderà di danneggiamento e tentato furto davanti ai Magistrati della Procura della Repubblica di Lucca.