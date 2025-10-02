Deforestazione, FI San Miniato: "Notizie di buon auspicio"

L'ultima edizione di Lineapelle si è conclusa sotto un segno di buon auspicio. È arrivata infatti la notizia che la commissione Europea sta preparando il rinvio dell’EUDR Regolamento Europeo sulla deforestazione. Ci auguriamo che sia l'occasione per rivedere completamente l'impianto del regolamento che non dovrebbe comprendere il nostro settore conciario.



È il frutto di un lavoro cominciato più di un anno fa quando Forza Italia di San Miniato ebbe la possibilità di incontrare il Senatore Gasparri a San Miniato e successivamente, a Roma, il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin insieme ad una delegazione di Unic, del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e di Santa Croce sull’Arno, al quale rappresentò le difficoltà del comparto conciario in merito alla questione ambientale.



L'iniziativa di Forza Italia di San Miniato ha visto anche successivamente l'adesione del Sindaco di Santa Croce sull’Arno per iniziare e continuare un percorso non facile che però sembra stia dando dei risultati importanti. Successivamente, in occasione di Lineapelle del Febbraio scorso abbiamo incontrato i vertici di UNIC con i quali abbiamo individuato e intrapreso un cammino per arrivare a trovare delle soluzioni concrete riguardo l’EUDR. Grazie all’intervento dell’Onorevole Debora Bergamini, Vice Segretaria Nazionale di Forza Italia, abbiamo incontrato a La Farnesina ,insieme ai vertici UNIC, il Vicepresidente del Consiglio Italiano Onorevole Antonio Tajani nonché Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e Segretario Nazionale di Forza Italia al quale abbiamo esposto le criticità del decreto EUDR.



Il Ministro Tajani, insieme ai suoi collaboratori, si è subito attivato predisponendo due lettere: una per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e una per il Commissario del Commercio Estero Maros Sefcovic. In queste missive il Ministro Tajani aveva definito una questione esistenziale l'esclusione della pelle bovina dall’ EUDR . Nel pomeriggio dello stesso giorno le due lettere formulate avevano già raggiunto i destinatari. Un passo importante è stato fatto tant’è che la Commissaria Europea all’ Ambiente Jessika Roswall ha comunicato il rinvio del decreto per “semplificarne il regolamento”. Questo ci fa ben sperare in una definitiva soluzione positiva.

In qualche modo è una risposta alle accuse che ci venivano mosse dai nostri avversari politici che in campagna elettorale ci accusavano di volerci fare solo delle foto nelle nostre “gite romane” per mera visibilità personale. Non abbiamo dato seguito a queste invidiose insinuazioni, abbiamo lavorato a fari spenti lontano dalla ribalta perché per noi era importante individuare un percorso che portasse a risultati concreti nell’esclusivo interesse del comparto conciario, dell’indotto e di tutti i cittadini e delle loro famiglie che lavorano e vivono grazie a quel settore.

Forza Italia San Miniato

