Donato un ossimetro transcutaneo all’Annunziata da Associazione Mutuo Soccorso S. Donato in Collina

Sanità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

 Un ossimetro transcutaneo è stato donato all’ospedale dell’Annunziata da parte dell’Associazione ricreativa Mutuo Soccorso San Donato in Collina. Lo strumento è stato assegnato alla Diabetologia ma potrà avere un uso comune da parte di altri ambulatori dell’ospedale come anche di altri ospedali. Potrà essere utilizzato da più specialistiche quali la Diabetologia, la Medicina Vascolare, la Nefrologia e la Chirurgia Vascolare. L’ospedale ne era sprovvisto tanto che i pazienti che necessitavano di questa valutazione dovevano essere spostati al San Giovanni di Dio.

La consegna simbolica - l’ossimetro è stato fisicamente donato nel luglio scorso attraverso l’associazione no profit dell’ospedale Osma onlus – è avvenuta questa mattina alla presenza della Direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino e del personale dei reparti insieme al Direttore della Medicina Vascolare della Asl Toscana Centro, Stefano Tatini, al Direttore di Diabetologia, Francesco Manetti, i due professionisti che insieme al Direttore  della Nefrologia e Dialisi, Pietro Dattolo, presente questa mattina, si sono adoperati per arrivare alla consegna finale. Presenti anche per l’Associazione ricreativa Mutuo Soccorso San Donato in Collina, il Presidente, Giovanni Viti e il vicepresidente, Giovanni Becherucci. Importante per la donazione è stato anche l’impegno dell’ex sindaco di Bagno a Ripoli a cui sono andati ulteriori ringraziamenti da parte dei presenti per i contatti tenuti con l’Associazione.

Ringraziamo l’Associazione ricreativa Mutuo Soccorso San Donato in Collina per questa donazione – spiega il dottor Tatini – L’ossimetro transcutaneo permette autonomia nei percorsi negli arteriopatici e nella gestione delle ulcere che riguardano la Medicina Vascolare e la Diabetologia”.

Lo strumento consente di fare una valutazione preziosa per capire se indirizzare il paziente a intervento di Chirurgia vascolare o proseguire con terapia medica. È una valutazione che va ad affiancare i classici metodi diagnostici già in uso, quali l’Ecococolordoppler, e ne completa la sensibilità.

Grazie all’Associazione ricreativa Mutuo Soccorso San Donato in Collina – sottolinea il dottor Manetti – si è rimarcata l’importanza della collaborazione fra ospedale e territorio per la crescita dei servizi che l’ospedale può e deve fornire al territorio stesso”.

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate

Firenze
Sanità
1 Ottobre 2025

Campagna di vaccinazione antinfluenzale al via: 420mila dosi per l'Asl Toscana Centro

Prende oggi il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Regione Toscana, un importante strumento di prevenzione che ogni anno contribuisce a ridurre complicanze e ricoveri legati all’influenza stagionale. [...]

Firenze
Sanità
30 Settembre 2025

Due piccole pazienti da Gaza saranno curate al Meyer

Il Meyer torna ad accogliere due bambine originarie di Gaza, arrivate nel cuore della notte accompagnate dai genitori, ma anche da fratellini e sorelline. Si tratta di una neonata di [...]

Firenze
Sanità
29 Settembre 2025

Sanità e liste d’attesa in Toscana, i candidati a confronto. Tomasi: "Il privato non è il male assoluto"

Si è parlato di sanità e liste d’attesa al confronto tra candidati per la Regione Toscana, organizzato a Firenze da Savethecity. Sull’argomento è intervenuto Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, che [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina