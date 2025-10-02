Leggerissimo: "Affetti non desiderati" di Elena Rui

Non è facile trovare libri di racconti di alto livello, o meglio, in cui tutti i racconti sono su un livello piuttosto alto sia come stile che come contenuti. In Italia, poi, i racconti sono sempre un territorio poco battuto dalle case editrici. Per fortuna ci sono ogni tanto dei libri come "Affetti non desiderati" di Elena Rui, edito da Arkadia: nove storie intriganti e interessanti che al centro hanno sì l'amore, ma che non lo trattano in maniera convenzionale.

Troviamo amori occasionali come tradimenti momentanei - e forse anche un po' squallidi -, ma anche amori passati, amori unidirezionali, amori tormentati. Sia chiaro, quando si parla d'amore si tende sempre a pensare a qualcosa di smielato, in realtà Rui è molto più razionale e diretta, con un piglio quasi psicanalitico riesce a mostrare tutte le sfaccettature - quindi anche quelle non positive - di uno dei sentimenti più bistrattati della storia della letteratura. Lo fa in modo talvolta tenero, altre (come nell'ultimo racconto) ironico fino a diventare cinico.

I rapporti intimi descritti da Rui si potrebbero definire normali, nel senso che sono materia più da vita di tutti i giorni che da narrativa, e in questo sta il loro bello: ci si può rispecchiare a prescindere dagli stereotipi o dai luoghi comuni di film e romanzi. Quel che traspare in alcuni casi è un senso di inadeguatezza o di disagio in cui ci si può ampiamente riconoscere.

Titolo: Affetti non desiderati

Autrice: Elena Rui

Casa editrice: Arkadia

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 124

Prezzo di copertina: 15 euro

Notizie correlate