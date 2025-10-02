Empoli, due iniziative per Gaza: corteo e flash mob davanti all’ospedale

Sarà una giornata di mobilitazione per la Palestina quella di giovedì 2 ottobre a Empoli, con un corteo nel centro e un flash mob nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”.

Alle 18:30 da piazza dei Leoni partirà un corteo promosso dal Csa Intifada dal titolo “Liberi subito! A fianco della Flotilla e della Palestina”. L’iniziativa intende esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria che in questi giorni sta attraversando il Mediterraneo con a bordo attivisti provenienti da 44 Paesi diversi, diretti verso Gaza con aiuti umanitari. “Un gesto di disobbedienza civile e pacifica – spiegano gli organizzatori – che rompe simbolicamente l’assedio imposto da anni alla popolazione palestinese”. Nel comunicato si condanna l’abbordaggio delle imbarcazioni da parte dell’esercito israeliano e si ribadisce il sostegno “alla resistenza palestinese, in tutte le sue forme, per giustizia, terra e libertà”.

In serata, dalle 21, davanti all’ospedale San Giuseppe, si terrà invece un flash mob nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”. I partecipanti sono invitati a portare torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Durante il presidio verranno letti i nomi dei 1.677 operatori sanitari palestinesi uccisi nei bombardamenti. L’azione intende ricordare l’impatto devastante del conflitto sul personale medico e sanitario e rilanciare l’appello a fermare le violenze.

Due momenti diversi, ma accomunati dalla volontà di tenere alta l’attenzione sull’emergenza umanitaria in Palestina e di esprimere vicinanza alla popolazione civile colpita.

