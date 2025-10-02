Empoli libera da 81 anni, Consiglio comunale aperto a Pontorme

Sarà un momento pubblico aperto per commemorare con tutti gli onori Empoli libera dall’occupazione nazifascista da 81 anni. Per ricordare e condividere la memoria storica, è stato convocato un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza che si terrà lunedì 6 ottobre 2025, alle 21, nei locali della scuola primaria ‘J.Carrucci’ (via Liguria, 11) a Pontorme.  

Empoli, come molte altre città, ha vissuto giorni di lotta e sofferenza prima di essere liberata e quel 2 settembre 1944 se lo è guadagnato.

Per l’occasione interverranno il sindaco del Comune di Empoli, la presidente del Consiglio comunale, i gruppi consiliari con un contributo ciascuno e alcuni ospiti quali: Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza (ISRT); Stefano Fusi, autore di ricerche e pubblicazioni sulla Liberazione; Roberto Bagnoli, presidente ANED Empolese Valdelsa; Corinna Romagnoli, rappresentante ANEI Firenze (Associazione Nazionale Ex Internati militari) e Roberto Franchini, presidente ANPI Empoli. 

FOCUS - Matteo Mazzoni farà un intervento incentrato sul ruolo della lotta partigiana nella liberazione; mentre Stefano Fusi sul ruolo avuto dalle truppe alleate. In seguito gli interventi delle associazioni ANED e Anpi, poi Corinna Romagnoli parlerà dei militari italiani, internati nei campi di concentramento che scelsero di non combattere a fianco dei tedeschi e poi della RSI (Repubblica Sociale Italiana) e per questo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 furono internati nei campi di concentramento senza le tutele previste per i prigionieri di guerra dalla Convenzione di Ginevra.

