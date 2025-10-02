Firenze e Pisa, studenti in piazza e nelle scuole per la Flotilla: occupazioni e assemblee

Continua la mobilitazione in Toscana in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, dopo le iniziative di ieri a Firenze, Pisa, Siena e Livorno, nel momento di massima tensione con abbo0rdaggi e fermi da parte di Israele delle navi dirette a Gaza in missione umanitaria.

A Firenze, la protesta ha preso corpo all’interno del plesso universitario di via Laura, sede della Scuola di Studi umanistici e della formazione dell’Ateneo, dove centinaia di studenti hanno organizzato un presidio e un’assemblea permanente. All'ingresso è stato appeso uno striscione "Se bloccate la Flotilla, blocchiamo tutto". E' prevista un'assemblea pubblica. Nelle stesse ore, gli alunni dei licei Michelangelo e Castelnuovo hanno bloccato via della Colonna al grido di “Firenze lo sa da quale parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare”.

Mobilitazioni anche al liceo Pascoli, dove i ragazzi hanno scelto di non entrare in aula per spostarsi poi in piazza Savonarola, denunciando il divieto della dirigente scolastica a tenere un’assemblea all’interno dell’istituto. Protesta analoga al Machiavelli-Capponi, con il Collettivo K1 che ha proclamato uno “sciopero bianco” e convocato un’assemblea nel cortile.

In piazza Santissima Annunziata sono arrivati gli studenti del liceo Galileo, dopo un picchetto davanti alla loro scuola e sul posto stanno convergendo anche ragazzi da altri istituti.

Gli studenti hanno annunciato anche un corteo per le strade del centro, al grido 'Blocchiamo le scuole, blocchiamo le università'.

La solidarietà alla Flotilla si è estesa anche a Pisa: da ieri sera la facoltà di Lettere dell’Università è occupata dai collettivi universitari. L’azione è seguita a un corteo spontaneo terminato con l’occupazione dei binari della stazione ferroviaria, che ha causato circa un’ora di stop ai treni.

Questa mattina, diverse classi degli istituti superiori pisani hanno disertato o ritardato l’ingresso a scuola. Per il primo pomeriggio è fissata un’assemblea studentesca, che deciderà le prossime iniziative e valuterà l’eventuale estensione delle occupazioni ad altri dipartimenti.

Le proteste si inseriscono nel quadro di una più ampia mobilitazione nazionale studentesca, in vista dello sciopero generale indetto per domani.