Firenze, in arrivo 63 agenti e 3 commissari di polizia a Sollicciano. FDI: "Organici adeguati"

Saranno 63 gli agenti di Polizia penitenziaria che entreranno in servizio presso la casa circondariale di Sollicciano. A questi si aggiungeranno tre commissari che assumeranno l’incarico una volta terminato il periodo di tirocinio.

Assegnazioni conseguenti alla conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, che permetterà l’entrata in servizio presso gli istituti penitenziari italiani di 2066 nuovi agenti, di cui 177 – 123 uomini e 54 donne – in Toscana. Per quanto riguarda Sollicciano i 63 nuovi agenti – di cui 40 uomini e 23 donne – andranno a integrare un organico effettivo di 401 agenti effettivi, a fronte dei previsti 416.

“Dopo anni di colpevole inerzia – afferma il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi – ci voleva il governo Meloni per invertire la rotta e cambiare approccio, a partire dal rafforzamento dell’organico nelle carceri. Come ha recentemente affermato il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, cui va il mio ringraziamento per l’impegno assiduo nei confronti di un corpo dello Stato importante come la Polizia Penitenziaria, i primi garanti dei detenuti sono proprio gli agenti che prestano servizio in carcere. Donne e uomini che devono essere messi in condizione di lavorare e svolgere il loro delicato compito al meglio. Adeguare gli organici è evidentemente il primo passo, ed è quello che il governo sta facendo in Italia, in Toscana e a Firenze. Con queste ultime assegnazioni sono 160 le entrate in servizio a Sollicciano dal 2023 ad oggi. Una risposta concreta che non si esaurirà oggi”.

“Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Fonte: Fratelli d'Italia Toscana

