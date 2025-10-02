In piazza per la Flotilla e la Palestina: “Empoli lo sa da quale parte stare”

In piazza a difesa della Flotilla, tante luci accese sulla Palestina. Anche Empoli si mobilita dopo l’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte da parte di Israele a 70 miglia da Gaza: una notizia giunta ieri sera, 1 ottobre, che ha subito catapultato nelle strade di molte città italiane e toscane migliaia di manifestanti, con proteste proseguite questa mattina in solidarietà agli attivisti fermati, tra i quali 40 italiani. Studenti, cittadini e associazioni sono tornati in piazza dei Leoni per la partenza di un nuovo corteo mentre più tardi, alle 21 davanti all’ospedale San Giuseppe, si terrà un flash mob per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Domani, 3 ottobre, i sindacati hanno indetto un tutta la regione uno sciopero generale con mobilitazioni in tutte le province.

Il corteo a Empoli

“Palestina libera” il grido che si è levato dai piedi della Collegiata in una piazza dei Leoni riempita di cittadini, cittadine, associazioni del territorio riunite nell’evento che ha visto la partecipazione di tanti giovani. “Stop genocidio, con la Palestina e la Sumud Flotilla”, questa la scritta sullo striscione in testa al corteo, che ha attraversato accompagnato da cori il centro fino a raggiungere piazza della Vittoria, il ponte per Sovigliana, piazza Matteotti tornando poi al punto di partenza. Oltre 300 i partecipanti per la questura.

Prima della partenza tanti gli interventi ai piedi della Collegiata, ai quali ha assistito anche Don Guido Engels. A parlare le associazioni e le realtà presenti: Arci Empolese Valdelsa, Csa Intifada, Movimento Clara, Anpi, Arci servizio civile Empoli, Empoli per la pace, Aned Empoli, Non una di meno, rete antifascista Montespertoli. Tra la folla anche assessori e consiglieri.

Al microfono anche un ragazzo dalla Cisgiordania, arrivato in Italia una settimana fa. “In ogni città c’è un cancello di ferro, ci sono barriere israeliane su ogni palazzo, su ogni montagna” ha raccontato parlando di “Campi e città fantasma”. “Non posso camminare di notte nella mia città in sicurezza, attaccano continuamente, non vogliono neanche che respiriamo. Vengo da lì e so quanto abbiamo bisogno del vostro sostegno, grazie per tutto”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Foto Gonews Foto Gonews Foto Gonews Foto Gonews Foto Gonews Foto Gonews

Margherita Cecchin

Notizie correlate